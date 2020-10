Atalanta, De Roon ammette: “Noi troppo brutti a Napoli, la squadra è maturata” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'Atalanta vince e convince. Il 4-0 rifilato al Midtjylland è un messaggio forte a tutte le avversarie: i nerazzurri si candidano a essere una delle mine vaganti della Champions League anche in questa edizione.LE PAROLE DI DE RoonIl centrocampista Marten De Roon analizza il match ai microfoni di Sky Sport: "A Napoli è arrivata una sconfitta brutta per il risultato e per il gioco. Non abbiamo creato nemmeno un'occasione. Stavolta abbiamo voluto far vedere di essere cresciuti. La squadra è maturata. A Napoli si poteva perdere ma non così. Abbiamo altre partite, ma abbiamo reagito bene". Atalanta, De Roon ammette: “Noi troppo brutti a Napoli, la ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'vince e convince. Il 4-0 rifilato al Midtjylland è un messaggio forte a tutte le avversarie: i nerazzurri si candidano a essere una delle mine vaganti della Champions League anche in questa edizione.LE PAROLE DI DEIl centrocampista Marten Deanalizza il match ai microfoni di Sky Sport: "Aè arrivata una sconfitta brutta per il risultato e per il gioco. Non abbiamo creato nemmeno un'occasione. Stavolta abbiamo voluto far vedere di essere cresciuti. Laè maturata. Asi poteva perdere ma non così. Abbiamo altre partite, ma abbiamo reagito bene"., De: “Noi, la ...

