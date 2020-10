Assassin's Creed Valhalla svela le sue espansioni tra il leggendario Beowulf e avventure in Irlanda e Parigi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ubisoft ha condiviso i dettagli per il pass stagionale di Assassin's Creed Valhalla, che includerà due grandi espansioni ambientate in Irlanda e Francia.Il primo DLC, Wrath of the Druids, è previsto per la primavera del 2021 e vi permetterà di esplorare i miti gaelici e approfondire la storia e il folklore irlandesi.La seconda espansione, The Siege of Paris, arriverà nell'estate del 2021 e racconterà un momento chiave della storia vichinga mentre conclude l'eredità del clan di Eivor.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ubisoft ha condiviso i dettagli per il pass stagionale di's, che includerà due grandiambientate ine Francia.Il primo DLC, Wrath of the Druids, è previsto per la primavera del 2021 e vi permetterà di esplorare i miti gaelici e approfondire la storia e il folklore irlandesi.La seconda espansione, The Siege of Paris, arriverà nell'estate del 2021 e racconterà un momento chiave della storia vichinga mentre conclude l'eredità del clan di Eivor.Leggi altro...

