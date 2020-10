Antitrust, nel 2019 comminate sanzioni per 766 milioni di euro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’Antitrust compie 30 anni, l’anniversario cadeva il 10 ottobre scorso. L’attività del 2019, presentata dal suo Presidente Roberto Rustichelli al Capo dello Stato Sergio Mattarella evidenzia una intensa attività dell’Autorità per la concorrenza a tutela del mercato e dei consumatori. Durante lo scorso anno l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha svolto 89 procedimenti istruttori in ambito di tutela del consumatore e 34 in ambito di tutela della concorrenza e ha comminato sanzioni pecuniarie per oltre 766 milioni di euro. Risorse che sono state versate al bilancio dello Stato, e, per un importo pari a 25 milioni di euro, destinate a progetti istituzionali a favore dei ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’compie 30 anni, l’anniversario cadeva il 10 ottobre scorso. L’attività del, presentata dal suo Presidente Roberto Rustichelli al Capo dello Stato Sergio Mattarella evidenzia una intensa attività dell’Autorità per la concorrenza a tutela del mercato e dei consumatori. Durante lo scorso anno l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha svolto 89 procedimenti istruttori in ambito di tutela del consumatore e 34 in ambito di tutela della concorrenza e ha comminatopecuniarie per oltre 766di. Risorse che sono state versate al bilancio dello Stato, e, per un importo pari a 25di, destinate a progetti istituzionali a favore dei ...

