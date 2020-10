Xbox: l’app omonima permette streaming su iOS (Di martedì 20 ottobre 2020) A discapito dell’apparente impossibilità, l’app per lo streaming di Xbox su iOS è ora realtà: l’applicazione è disponibile su App Store Il burrascoso viaggio di Xbox verso iOS è finalmente giunto al termine, rendendo così possibile quello streaming inizialmente visto come utopistico. L’ultima versione dell’omonima app su Android gode dunque della compagnia della propria controparte per i dispositivi Apple. In entrambi i casi, l’interfaccia rispecchia quanto abbiamo avuto modo di apprezzare sulle ultime piattaforme Microsoft. Molte funzioni dell’app si sono viste nelle versioni precedenti, ma per gli utenti di iPhone e iPad rappresentano una gradita novità. Ogni dispositivo smart, dunque, può ora fungere ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 ottobre 2020) A discapito dell’apparente impossibilità, l’app per lodisu iOS è ora realtà: l’applicazione è disponibile su App Store Il burrascoso viaggio diverso iOS è finalmente giunto al termine, rendendo così possibile quelloinizialmente visto come utopistico. L’ultima versione dell’app su Android gode dunque della compagnia della propria controparte per i dispositivi Apple. In entrambi i casi, l’interfaccia rispecchia quanto abbiamo avuto modo di apprezzare sulle ultime piattaforme Microsoft. Molte funzioni dell’app si sono viste nelle versioni precedenti, ma per gli utenti di iPhone e iPad rappresentano una gradita novità. Ogni dispositivo smart, dunque, può ora fungere ...

tuttoteKit : #Xbox: l’app omonima permette streaming su #IOS #Android #tuttotek - CybeOut : L'app Xbox di Microsoft viene aggiornata con il supporto per la riproduzione remota su Android e iOS - Microsoft h… - CogliaWho : RT @TheGamesMachine: Tutti i giochi di #MonkeyIsland in un prezioso cofanetto antologico per il trentesimo anniversario, zeppo di contenuti… - TheGamesMachine : Tutti i giochi di #MonkeyIsland in un prezioso cofanetto antologico per il trentesimo anniversario, zeppo di conten… - SteelRevel : RT @MondoXbox: L'app Xbox introduce il remote play anche su iOS -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox l’app La App NOW TV arriva anche su Smart TV Sony Bravia Digital-Sat News