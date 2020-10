(Di martedì 20 ottobre 2020) Parigi, 20 ott. (Adnkronos) -ha chiuso idell'anno con unpari a 11,598 miliardi di euro, in crescita del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende notoin un comunicato. Nel terzo trimestre ilè pari a 4,022 mld di euro, in progressione dell'1,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

TV7Benevento : Vivendi: nei primi nove mesi fatturato a 11,598 mld (+2,4%)... - abi_tus : Ti ringrazio prima e dopo, che l'avrette inviatto. Salva Mediaset dal gruppo Vivendi (indagando sulle cose accadu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vivendi nei

Affaritaliani.it

Parigi, 20 ott. (Adnkronos) - Vivendi ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un fatturato pari a 11,598 miliardi di euro, in crescita del 2,4% ...Avvio regolare, a una settimana dall’inizio, per il servizio di mensa scolastica rimodulato in seguito all’emergenza Covid-19 con un aggravio di costi pari a € 305.257,80 che l’Amministrazione di Grot ...