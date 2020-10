Uomini e Donne oggi: avvertimenti alle corteggiatrici, ripicche (Di martedì 20 ottobre 2020) Uomini e Donne oggi, martedì 20 ottobre 2020, vede al centro dello studio Valentina Autiero. La puntata inizia da dove si è conclusa ieri e fa parte della registrazione avvenuta lo scorso 2 ottobre. Secondo le anticipazioni di NewsUeD, la conoscenza tra Valentina e Germano sta procedendo bene. Ma in studio accade qualcosa di inaspettato … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 20 ottobre 2020), martedì 20 ottobre 2020, vede al centro dello studio Valentina Autiero. La puntata inizia da dove si è conclusa ieri e fa parte della registrazione avvenuta lo scorso 2 ottobre. Secondo le anticipazioni di NewsUeD, la conoscenza tra Valentina e Germano sta procedendo bene. Ma in studio accade qualcosa di inaspettato … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

