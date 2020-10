Trump e Putin vicini all’accordo sul trattato nucleare New Start (Di martedì 20 ottobre 2020) Pochi giorni fa la Russia aveva smentito l’annuncio del caponegoziatore statunitense Marshall Billingslea di un “accordo di principio” tra i due Paesi per l’estensione del trattato New Start per la riduzione delle armi nucleari, che scadrà all’inizio dell’anno prossimo. Oggi è arrivata (pare) la svolta. Il ministero degli Esteri di Mosca ha comunicato che “la Russia propone di prorogare il trattato New Start per un anno e, allo stesso tempo, è pronta, insieme agli Stati Uniti, ad assumere l’obbligo politico di congelare un certo numero di testate nucleari possedute dalle due per questo periodo”. Questo punto “può essere messo in atto rigorosamente ed esclusivamente con l’intesa che il congelamento delle testate non ... Leggi su formiche (Di martedì 20 ottobre 2020) Pochi giorni fa la Russia aveva smentito l’annuncio del caponegoziatore statunitense Marshall Billingslea di un “accordo di principio” tra i due Paesi per l’estensione delNewper la riduzione delle armi nucleari, che scadrà all’inizio dell’anno prossimo. Oggi è arrivata (pare) la svolta. Il ministero degli Esteri di Mosca ha comunicato che “la Russia propone di prorogare ilNewper un anno e, allo stesso tempo, è pronta, insieme agli Stati Uniti, ad assumere l’obbligo politico di congelare un certo numero di testate nucleari possedute dalle due per questo periodo”. Questo punto “può essere messo in atto rigorosamente ed esclusivamente con l’intesa che il congelamento delle testate non ...

