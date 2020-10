Traffico Roma del 20-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italianenord sulla via Cassia ancora incolonnamenti a tratti per ilintenso all’altezza di via di Grottarossa a parte dal raccordo verso il e centri da via dei Due Ponti Vercelli raccordo a Primavalle incidente su via di Boccea altezza di via di Torrevecchia Inoltre rallentamenti per iltra Largo Gregorio XIII Piazza dei giureconsulti altro incidente a Casal Bruciato sulla Tiburtina all’altezza di via Renato Simoni fino alle 13 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della ...