Se guidi devi assolutamente evitare questi comportamenti (Di martedì 20 ottobre 2020) Quando si è alla guida della propria auto si sa che è sempre consigliabile essere prudenti e soprattutto rispettare sempre le norme di sicurezza. Anche i guidatori esperti infatti possono incorrere in distrazioni o in errori che, durante la circolazione, potrebbero causare anche seri danni. E’ perciò estremamente importane non abbassare mai la guardia mentre si è al volante e cercare di rimanere sempre vigili ed attenti sul percorso che si sta facendo e su eventuali e possibili ostacoli. Il codice della strada cerca di dettare norme generali che vanno assolutamente seguire al fine di evitare possibili incidenti o danni a persone ed alle cose. Tuttavia vi sono anche alcuni gesti ed alcuni comportamenti che, se pure non ufficialmente banditi da codice della strada sarebbero comunque da ... Leggi su virali.video (Di martedì 20 ottobre 2020) Quando si è alla guida della propria auto si sa che è sempre consigliabile essere prudenti e soprattutto rispettare sempre le norme di sicurezza. Anche i guidatori esperti infatti possono incorrere in distrazioni o in errori che, durante la circolazione, potrebbero causare anche seri danni. E’ perciò estremamente importane non abbassare mai la guardia mentre si è al volante e cercare di rimanere sempre vigili ed attenti sul percorso che si sta facendo e su eventuali e possibili ostacoli. Il codice della strada cerca di dettare norme generali che vannoseguire al fine dipossibili incidenti o danni a persone ed alle cose. Tuttavia vi sono anche alcuni gesti ed alcuniche, se pure non ufficialmente banditi da codice della strada sarebbero comunque da ...

sunflowervoll1 : “devi fare come elsa e lasciare che il cuore ti guidi un po’ ” - gbattaglia575 : @edigram Comunque le curve che devi guardare sicuramente sono quelle della strada mentre guidi! !lo so è una minch… - JimDebaser : @tonyvaipiano Se devi truccarti mentre guidi è comoda - jackopj16 : RT @chepensatefa72: Mentre guidi per Napoli devi sempre fare molta attenzione. In qualunque momento ti può spuntare davanti, 'all'intrasatt… - VeneziaFranco : @foreveragain70 Non ci pensare è solo il corpo ti devi preoccupare della mente, vedi la mia moto come si mantiene g… -

Ultime Notizie dalla rete : guidi devi Guidi l’auto? Differenza fra isolamento e quarantena ClubAlfa.it Parla l'ex ministro Antonio Guidi: "Vi racconto com'è lottare con il Covid"

Guidi vuole parlare, con grande lucidità ... Abbiamo assistito per mesi ad una fiera, e non si faceva quel che si doveva fare. Hanno perso tempo con i banchi a rotelle e i concorsi che non dovevano ...

Guidi vuole parlare, con grande lucidità ... Abbiamo assistito per mesi ad una fiera, e non si faceva quel che si doveva fare. Hanno perso tempo con i banchi a rotelle e i concorsi che non dovevano ...