Sassi dal ponte sull’A1 a Melegnano | arrestati tre ragazzi

(Di martedì 20 ottobre 2020) Solita stupida bravata, quella di lanciaredai cavalcavia, spesso anche dando vita a vere e proprie sfide, che possono costare la vita ai malcapitati di turno. A1 (Facebook)La solita bravata che ancora resiste nel tempo. La stupida sfida di lanciareda un cavalcavia per centrare in pieno, o comunque di colpire un’auto o qualsiasi altro mezzo di trasporto transitante in strada. Negli anni numerose le tragedie e gli incidenti dovuti a questa sciocca bravata, che nemmeno definire bravata si può, visto che si tratta di un vero e proprio crimine. E’ successo di nuovo, è successo nel milanese, a. A notare i tre, un maggiorenne e due minorenni, l’autista di una vettura, che dalla strada ha notato i tre compiere il misero gesto di lanciare ...

RedazioneLaNews : #Milano Lanciano sassi sull'autostrada dal cavalcavia: denunciati in tre, tra cui 15enne e 17enne - SimiWonderland : RT @ValerioLivia: @SalaLettura @SimiWonderland @MarinaMasala1 @avampostopoesia @Tittipic @_Vivi2013 @Tanianerz @ROGERSALUCCI @paoloigna1 @P… - mritascognamig1 : @QRepubblica perché invitate quel testa di cazzo di sindacalista? Lo sanno anche i sassi che il 90% dei dipendenti… - MarinaMasala1 : RT @ValerioLivia: @SalaLettura @SimiWonderland @MarinaMasala1 @avampostopoesia @Tittipic @_Vivi2013 @Tanianerz @ROGERSALUCCI @paoloigna1 @P… - ValerioLivia : @SalaLettura @SimiWonderland @MarinaMasala1 @avampostopoesia @Tittipic @_Vivi2013 @Tanianerz @ROGERSALUCCI… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassi dal

Due ragazzini minorenni e un 19enne sono stati denunciati dalla polizia per aver gettato dei sassi dall'autostrada A1. Per fortuna il loro gesto non ha avuto conseguenze serie: nessuno è rimasto ...Cresce il tasso di positività al coronavirus in Abruzzo. Ieri alla luce di una consistente riduzione del numero dei tamponi esaminati, 2.176 dai 3.718 del giorno precedente, sono stati ...