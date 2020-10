Prof Ippolito Spallanzani | “ Statev’accuort”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 ottobre 2020) L’esito di questa seconda ondata di conronavirus dipenderà dalla “responsabilità individuale e collettiva”, è quello che spiega al Fatto Quotidiano il direttore scientifico dell’istituto nazionale per le malattie infettive LazzaroGiuseppe. “Ciascuno di noi sa quali sono le precauzioni da prendere, abbiamo dimostrato come collettività una disciplina e un senso di responsabilità che non sospettavamo di possedere, e dobbiamo continuare in questo modo anche senza aspettare che qualcuno ci dica come comportarci” Non siamo al sicuro e non lo saremo per tutto il 2021, ma la situazione ospedaliera e delle cure è sicuramente migliorata, così come il numero di tamponi. Il governo ha cercato la sintesi tra le ragioni della scienza e quelle dell’economia ...