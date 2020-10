Paratici | «Dybala sta un po’ meglio»

(Di martedì 20 ottobre 2020) Fabio, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Dinamo Kiev Fabio, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Dinamo Kiev. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SITUAZIONE– «sta un po’. Ha avuto un infortunio che l’ha tenuto fuori per due mesi. È tornato ad allenarsi prima della pausa e poi in Nazionale ha avuto 10 giorni di antibiotici e camera da letto». Leggi su Calcionews24.com

La probabile esclusione di questa sera e il mancato ingresso a Crotone arrivano in un momento delicato per il rinnovo del contratto. Ma non ci sono correlazioni e la società resta bendisposta nei conf ...Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato della Juventus: "Non penso che Pirlo non abbia idee, anzi penso che ne abbia anche troppe, e che alcune ...