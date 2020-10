Papa Francesco, «preghiera per la pace» in diretta su Rai1 e Tv2000 (Di martedì 20 ottobre 2020) Papa Francesco Papa Francesco, assieme ai leader delle diverse religioni e ai rappresentati delle istituzioni, innalzerà una “preghiera per la pace“. Accadrà quest’oggi in Piazza del Campidoglio a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento verrà trasmesso in diretta su Rai1 alle 17.15 (salterà pertanto la puntata odierna de La Vita in diretta) e da Tv2000 a partire dalle 16. Nell’ambito dell’incontro internazionale “Nessuno si salva da solo. Fraternità e pace”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, il Pontefice guiderà un solenne momento di riflessione e ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 ottobre 2020), assieme ai leader delle diverse religioni e ai rappresentati delle istituzioni, innalzerà una “per la“. Accadrà quest’oggi in Piazza del Campidoglio a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento verrà trasmesso insualle 17.15 (salterà pertanto la puntata odierna de La Vita in) e daa partire dalle 16. Nell’ambito dell’incontro internazionale “Nessuno si salva da solo. Fraternità e”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, il Pontefice guiderà un solenne momento di riflessione e ...

Roma, Papa Francesco alla Preghiera ecumenica per la pace: "Nessuno si salva da solo"