Milano, tavolini dei bar in strade e piazze: prorogate le misure fino al 31 dicembre (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ottobre 2020 - fino al 31 dicembre i commercianti potranno continuare a usufruire della procedura semplificata per la richiesta d i occupazione di suolo pubblico e dell' esenzione del ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 ottobre 2020), 20 ottobre 2020 -al 31i commercianti potranno continuare a usufruire della procedura semplificata per la richiesta d i occupazione di suolo pubblico e dell' esenzione del ...

eventiatmilano : Milano, tavolini dei bar in strade e piazze: prorogate le misure fino a fine anno #COVID19 ?? Via @qn_giorno ?? - Affaritaliani : Tavolini e dehor gratis sino a fine anno Introdotte norme per quiete e decoro - onceinagreensun : @franziskanava A Napoli, a Palermo a fine Ottobre probabilmente dopo le 23 c'è ancora gente per strada, ma a Milano… - VaniaDelli : RT @Michele02828265: Oggi ore 18.05 a Milano non mi hanno venduto il vino da asporto perché così dice la regola e la accetto, stasera cena… - Michele02828265 : Oggi ore 18.05 a Milano non mi hanno venduto il vino da asporto perché così dice la regola e la accetto, stasera ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano tavolini **Milano: tavolini in strada e in piazza, misure prorogate fino al 31/12** Il Tempo Coronavirus: sindaco Varese, ‘contagio diffuso, siamo preoccupati’

da diversi giorni è la terza provincia per numero di nuovi casi dopo Milano e Monza: negli ultimi cinque nel varesotto sono stati scoperti complessivamente circa 1.100 positivi, con punte di oltre 300 ...

Tutto su: tavolini all'aperto milano

Fissate alcune norme per contrastare il disturbo della quiete pubblica e mantenere il decoro. A breve la delibera con norme le definitive ...

da diversi giorni è la terza provincia per numero di nuovi casi dopo Milano e Monza: negli ultimi cinque nel varesotto sono stati scoperti complessivamente circa 1.100 positivi, con punte di oltre 300 ...Fissate alcune norme per contrastare il disturbo della quiete pubblica e mantenere il decoro. A breve la delibera con norme le definitive ...