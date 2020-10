Laurea alla memoria per Lorena Quaranta, ragazza vittima di femminicidio (Di martedì 20 ottobre 2020) Iniziativa lodevole da parte dell’Università di Messina, che ha deciso di svolgere la cerimonia di Laurea in onore di Lorena Quaranta, brutalmente uccisa lo scorso anno Fonte Facebook – Giornale SocialIn molti ancora rimembrano la morte di Lorena Quaranta vittima di femminicidio per mano del fidanzato Antonio De Pace lo scorso marzo. Un caso che ha avuto un forte richiamo a livello nazionale vista l’efferatezza del gesto. La 27enne era in procinto di Laurearsi in Medicina e Chirurgia, ma purtroppo il suo sogno è stato spezzato in maniera brutale e inspiegabile. Nonostante ciò l’Università di Messina ha deciso comunque di premiare il lavoro svolto e l’impegno profuso negli ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) Iniziativa lodevole da parte dell’Università di Messina, che ha deciso di svolgere la cerimonia diin onore di, brutalmente uccisa lo scorso anno Fonte Facebook – Giornale SocialIn molti ancora rimembrano la morte didiper mano del fidanzato Antonio De Pace lo scorso marzo. Un caso che ha avuto un forte richiamo a livello nazionale vista l’efferatezza del gesto. La 27enne era in procinto dirsi in Medicina e Chirurgia, ma purtroppo il suo sogno è stato spezzato in maniera brutale e inspiegabile. Nonostante ciò l’Università di Messina ha deciso comunque di premiare il lavoro svolto e l’impegno profuso negli ...

anu_glr : Una mia amica che lavora al Toys per la laurea mi ha regalato un set dei Lego dove devo costruire e decorare un por… - DwayneEIizondo : @luciodigaetano sono finiti in mezzo alla laurea di @OGiannino e ai voti di Fare - Nenenenecalde : Sto costruendo delle wawe su cartone per una mia amica che si laurea settimana prossima. Le porterà al guinzaglio f… - Mario84441682 : Bestie di Satana, Andrea Volpe libero e prossimo alla laurea: presto sarà un insegnante - IngaUmbi : Femminicidio a Furci: laurea alla memoria per Lorena Quaranta, dottoressa da 110 e lode -