IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di mercoledì 21 ottobre 2020

anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di mercoledì 21 ottobre 2020: Per Marta (Gloria Radulescu) non è così facile andare negli Stati Uniti sapendo di lasciare a Milano il marito per alcuni mesi. Comunque sia, quando arriva l'ultima notte prima della partenza, Vittorio fa alla consorte una splendida sorpresa.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: CARMEN fa un gesto bizzarro per fare pace con LOLITA, ecco qual è

Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) fa di tutto per simulare il "matrimonio perfetto" di fronte alla zia Ernesta (Pia Engleberth) e alla giovane Stefania (Grace Ambrose). Intanto quest'ultima è impaziente di conoscere il PARADISO DELLE SIGNORE.

