Halo: The Master Chief Collection sarà su Xbox Series X/S! Data di uscita e primi dettagli (Di martedì 20 ottobre 2020) Microsoft ha confermato su Twitter che Halo: The Master Chief Collection riceverà un aggiornamento gratuito per Xbox Series X / S il prossimo mese. Tuttavia, questo non sarà disponibile con il lancio di entrambe le console, poiché arriverà il 17 novembre, una settimana dopo il lancio delle next-gen.Entrambe le piattaforme beneficeranno del supporto per i 120 FPS nella campagna e nei componenti multiplayer. Anche lo schermo diviso vedrà alcuni miglioramenti, ma il supporto della risoluzione 4K è riservato alla versione Xbox Series X. Considerando la vasta gamma di titoli Halo nella raccolta, dovrebbe essere interessante vedere come se la caveranno i giochi con una risoluzione e un frame rate ...

