Grande Fratello Vip 5 boom | 11 nuovi concorrenti in arrivo nella casa

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ormai è ufficiale. IlVip 5 andrà avanti fino al giorno 8 febbraio 2021. E le novità non finiscono qui.puntata di lunedì 26 ottobre entreranno 3che daranno filo da torcere ai vipponi ine a dicembre ne arriveranno altri 7-8. Trein, i rumors sui nomi (ufficiali) Erano già vari giorni che si vociferava di un prolungamento del GF VIP 5. La finale era prevista per il 5 dicembre, ma gli ottimi ascolti hanno cambiato le carte in tavola portando la produzione a decidere per un allungamento del reality di ben due mesi. Molto probabilmente i vipponi non lo sanno e bisogna anche capire in quanti riusciranno a resistere all’interno ...