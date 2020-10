Gf Vip | scatta il bacio tra due ragazzi nella casa | web scatenato Il video

Leggi su howtodofor

(Di martedì 20 ottobre 2020)del Grande Fratello Vip le sorprese non mancano mai e gli inquilini non perdono occasione di divertirsi, anche quando si verificano gesti inaspettati. Si può dire che i concorrenti abbiano vissuto un sabato sera piuttosto movimentato, grazie all'idea degli autori di organizzare una serata a tema, fornendo tutto il necessario per far immergere i gieffini in un'atmosfera che rievoca gli Anni Venti e lo sfarzo de Il Grande Gatsby. Tra un bicchiere e l'altro,anche undel tutto inaspettato tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. #ALLA FINE DELL' ARTICOLO Èto uninaspettato Ungoliardico, scherzoso, quello tra l'influencer e il ...