GF Vip 5, riassunto puntata 19-10-2020: esce Matilde Brandi, smascherata Elisabetta Gregoraci

La puntata del Grande Fratello Vip 2020 di lunedì 19 ottobre è stata all'insegna della commozione. In primis per Matilde Brandi, che dopo aver ricevuto un toccante messaggio da parte delle sue gemelle ha scoperto di essere stata l'eliminata della settimana. In tanti hanno pianto per la sua uscita e persino la sua "nemica" giurata, Maria Teresa Ruta, si è mostrata dispiaciuta (anche se per molti si è trattato di semplice strategia). Tuttavia Matilde è apparsa contenta di essere uscita dalla Casa, anche se una volta in studio ha dovuto affrontare il risentimento di Antonella Elia per alcune battutine fatte proprio sull'opinionista. Si è passati quindi a parlare di altre due nominate che invece l'hanno scampata.

