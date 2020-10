Europa - Effetto Covid, già perso oltre un quarto della produzione 2019 (Di martedì 20 ottobre 2020) In tutta Europa il settore automobilistico è andato incontro alla perdita di oltre un quarto dell'intera produzione del 2019. In particolare, secondo le ultime rilevazioni dell'Acea, tra l'1 gennaio e il 30 settembre, dalle fabbriche non sono usciti ben 4.024.036 veicoli passeggeri e commerciali leggeri (fino a 3,5 tonnellate di peso). In termini percentuali si tratta del 22,3% dei volumi sfornati dalla rete produttiva europea durante tutto l'anno scorso.I Paesi più colpiti. Il crollo della produzione nei 27 Paesi Ue e in Regno Unito, ovviamente legato alle conseguenze della pandemia del coronavirus sia sulla domanda sia sulle attività prettamente manifatturiere, ha riguardato tutti gli stati maggiormente esposti alla ... Leggi su quattroruote (Di martedì 20 ottobre 2020) In tuttail settore automobilistico è andato incontro alla perdita diundell'interadel. In particolare, secondo le ultime rilevazioni dell'Acea, tra l'1 gennaio e il 30 settembre, dalle fabbriche non sono usciti ben 4.024.036 veicoli passeggeri e commerciali leggeri (fino a 3,5 tonnellate di peso). In termini percentuali si tratta del 22,3% dei volumi sfornati dalla rete produttiva europea durante tutto l'anno scorso.I Paesi più colpiti. Il crollonei 27 Paesi Ue e in Regno Unito, ovviamente legato alle conseguenzepandemia del coronavirus sia sulla domanda sia sulle attività prettamente manifatturiere, ha riguardato tutti gli stati maggiormente esposti alla ...

Mitsubishi Eclipse Cross, un restyling leggero. E arriva la versione plug-in

Per l'Europa è stato già deciso con effetto immediato il lancio previsto di nuovi modelli. In Italia l'importatore continuerà a gestire il brand giapponese.