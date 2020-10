El Dorado | la gag delle stampelle di Robert Mitchum e John Wayne nascondeva una gaffe

Leggi su movieplayer

(Di martedì 20 ottobre 2020) La gagdi, in Elunadel regista che nel corso degli anni è passata alla storia. Il personaggio diin Elè ferito alla gamba destra sin dall'inizio della storia e aveva bisogno di usare una stampella per quella gamba, maera solito spostarla sul lato sinistro di tanto in tanto senza un motivo apparente. La continuità era così scarsa cheha deciso di menzionare questo errore, piuttosto evidente, usando come escamotage la voce del suo personaggio in una...