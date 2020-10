Dinamo Kiev-Juventus, Morata: “Vittoria fondamentale. Champions? Vogliamo arrivare fino alla fine” (Di martedì 20 ottobre 2020) "E' bello giocare la Champions con questa maglia. E' un'emozione bella. Ogni anno c'è la possibilità di vincerla e noi Vogliamo arrivare fino alla fine e per quello lottiamo".Ha le idee ben chiare l'attaccante della Juventus Alvaro Morata, autore della doppietta decisiva in occasione della sfida di questa sera contri la Dinamo Kiev. Il giocatore, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", ha commentato l'importante successo maturato dalla sua squadra."Oggi era importante vincere in trasferta contro una squadra difficile. Sono tre punti importanti. Oggi abbiamo giocato più veloce con la palla, abbiamo dato meno possibilità, abbiamo gestito meglio il pressing nostro. ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) "E' bello giocare lacon questa maglia. E' un'emozione bella. Ogni anno c'è la possibilità di vincerla e noifine e per quello lottiamo".Ha le idee ben chiare l'attaccante dellaAlvaro, autore della doppietta decisiva in occasione della sfida di questa sera contri la. Il giocatore, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", ha commentato l'importante successo maturato dsua squadra."Oggi era importante vincere in trasferta contro una squadra difficile. Sono tre punti importanti. Oggi abbiamo giocato più veloce con la p, abbiamo dato meno possibilità, abbiamo gestito meglio il pressing nostro. ...

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR veniva da 10 giorni di inattività con l'Argentina. L'ho portato a Crotone per far… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Sono tranquillo e sereno. Non vedo l'ora della mia prima partita da allenatore in… - fede_200_ : RT @LiveBianconera: ??NEW?? #DinamoKievJuventus 0-2: MORATA NON PERDONA Il postpartita di #LiveBianconera è ON-LINE ?? - manerwski : RT @LiveBianconera: ??NEW?? #DinamoKievJuventus 0-2: MORATA NON PERDONA Il postpartita di #LiveBianconera è ON-LINE ?? -