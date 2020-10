Dinamo Kiev-Juventus, infortunio muscolare per Chiellini: esce dopo 18 minuti (Di martedì 20 ottobre 2020) Tegola per Andrea Pirlo. Nel corso del primo tempo di Dinamo Kiev-Juventus, match inaugurale della Champions League 2020/2021, Giorgio Chiellini ha dovuto alzare bandiera bianca solamente dopo diciotto minuti di gioco per un problema muscolare alla coscia sinistra. Il capitano bianconero, che oggi ha superato Alessio Tacchinardi come presenze in Champions League volando al terzo posto, ha ceduto la fascia di capitano a Leonardo Bonucci e al suo posto è entrato Demiral. La sensazione è che Chiellini possa stare fermo per qualche settimana. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Tegola per Andrea Pirlo. Nel corso del primo tempo di, match inaugurale della Champions League 2020/2021, Giorgioha dovuto alzare bandiera bianca solamentediciottodi gioco per un problemaalla coscia sinistra. Il capitano bianconero, che oggi ha superato Alessio Tacchinardi come presenze in Champions League volando al terzo posto, ha ceduto la fascia di capitano a Leonardo Bonucci e al suo posto è entrato Demiral. La sensazione è chepossa stare fermo per qualche settimana.

