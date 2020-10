"Deve andare in ospedale solo chi ne ha bisogno", dice Zangrillo (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - “Sono contrario al metodo della paura: ossia a spaventare i cittadini affinché reagiscano come voglio io”. Il professor Alberto Zangrillo, medico del San Raffaele di Milano, dove guida l'Anestesia e la Rianimazione, dice in un'intervista al “Corriere della Sera” che “io sono per dire la verità”, che sintetizza così: “A maggio il virus era in ritirata, oggi è tornato a mordere, probabilmente anche per comportamenti negligenti”. E aggiunge: “Con il virus dobbiamo imparare a convivere”. E secondo il medico del San Raffaele “per almeno il 30% dei pazienti che arrivano in Pronto soccorso basterebbe una responsabile assistenza domiciliare”. Per Zangrillo, infatti, “è fondamentale la diagnosi tempestiva che ... Leggi su agi (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - “Sono contrario al metodo della paura: ossia a spaventare i cittadini affinché reagiscano come voglio io”. Il professor Alberto, medico del San Raffaele di Milano, dove guida l'Anestesia e la Rianimazione,in un'intervista al “Corriere della Sera” che “io sono per dire la verità”, che sintetizza così: “A maggio il virus era in ritirata, oggi è tornato a mordere, probabilmente anche per comportamenti negligenti”. E aggiunge: “Con il virus dobbiamo imparare a convivere”. E secondo il medico del San Raffaele “per almeno il 30% dei pazienti che arrivano in Pronto soccorso basterebbe una responsabile assistenza domiciliare”. Per, infatti, “è fondamentale la diagnosi tempestiva che ...

Ultime Notizie dalla rete : Deve andare "Deve andare in ospedale solo chi ne ha bisogno", dice Zangrillo AGI - Agenzia Giornalistica Italia Girare per Roma senza auto e senza mezzi: Ncc Roma Taxi

Termini, Tiburtina, Fiumicino, Ciampino sono alcuni dei punti nevralgici dei trasporti romani. Veri e propri punti di partenza o di arrivo per turisti e cittadini che ogni giorno attraversano la città ...

Covid, coprifuoco nel Lazio? D'Amato: «Gli ospedali non reggono il blocco andrebbe esteso a tutta l'Italia»

Ciò che ha fatto la Lombardia, lo dovremo fare in tutta Italia ... A mio avviso la Lombardia adotta un provvedimento che andrebbe adottato in tutta Italia. Però c'è una sottovalutazione di quanto sta ...

