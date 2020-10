Clima: il 2020 “è l’anno più più bollente mai registrato in Europa da 112 anni” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Il 2020 si classifica fino ad ora come l’anno più bollente mai registrato in Europa da 112 anni con un anomalia di addirittura 2,33 gradi rispetto alla media“: è quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base degli ultimi dati del National Climatic Data Centre (Noaa) relativi ai primi nove mesi dai quali si evidenzia peraltro “che è anche il secondo più caldo sul pianeta facendo registrare una temperatura media sulla superficie della Terra e degli oceani, superiore di 1,02 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. Gli effetti – sottolinea la Coldiretti – si fanno sentire a livello globale e nazionale dove sono peraltro moltiplicati gli eventi estremi a causa dell’energia termica accumulata nell’atmosfera. ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) “Ilsi classifica fino ad ora come l’anno piùmaiinda 112 anni con un anomalia di addirittura 2,33 gradi rispetto alla media“: è quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base degli ultimi dati del Nationaltic Data Centre (Noaa) relativi ai primi nove mesi dai quali si evidenzia peraltro “che è anche il secondo più caldo sul pianeta facendo registrare una temperatura media sulla superficie della Terra e degli oceani, superiore di 1,02 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. Gli effetti – sottolinea la Coldiretti – si fanno sentire a livello globale e nazionale dove sono peraltro moltiplicati gli eventi estremi a causa dell’energia termica accumulata nell’atmosfera. ...

Clima, nel 2020 il settembre più caldo mai registrato

"La Brianza Cambia Clima": è il progetto vincitore del Bando di Fondazione Cariplo

Uno dei due progetti vincitori del bando di fondazione Cariplo “Strategia Clima” è brianzolo. Si chiama “La Brianza Cambia Clima” ed è stato presentato dal Comune di Cesano Maderno, insieme ai Comuni ...

