Champions, l'Inter deve avere la fame di Lukaku (Di martedì 20 ottobre 2020) Romelu non è Mida, perché l'oro è già visibile, non c'è bisogno di trasformare chissà cosa. Romelu ha un conto da sistemare, un premio da onorare, una reazione da garantire. E un'Inter da traghettare, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 ottobre 2020) Romelu non è Mida, perché l'oro è già visibile, non c'è bisogno di trasformare chissà cosa. Romelu ha un conto da sistemare, un premio da onorare, una reazione da garantire. E un'da traghettare, ...

Inter : ??? | VIGILIA Verso #InterBorussia: ecco il programma delle attività pre match ???? ?? - GoalItalia : Riparte la Champions ?? Inter, Juve, Lazio e Atalanta: a voi ?????? - FcInterNewsit : Bastoni, Nainggolan e non solo: l'Inter ritrova anche Sensi. Conte respira in vista dell'esordio in Champions League - Interavengers20 : ???Derby alle spalle, testa alla Champions ora. Bisogna cominciare con il piede giusto. #ForzaRagazzi #Interborussia… - FcInterNewsit : CdS - L'Inter non vede gli ottavi di Champions dal 2011/12: servirà il vero Lautaro -