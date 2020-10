Alessandro Meluzzi e lo sconcertante tweet su Auschwitz

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Andrà tutto bene” stampigliato all’entrata del campo di concentramento dial posto de “il lavoro rende liberi”. Uninappropriato ediscatena un putiferio sul web. La foto in bianco e nero di quel maledetto cancello, tragico simbolo dello sterminio nazista, è finita nel mare magnum dei social, ovviamente ritoccata, con un senso che non riusciamo ancora a comprendere (la comunicazione sulla pandemia è nazista? boh).che è rimasto online per diverse ore fino a quando dal profilo dell’Memorial è arrivato un commento definitivo: “Certe cose feriscono le persone. È irrispettoso verso la memoria delle vittime e causa dolore ai ...