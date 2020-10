A 75 anni danneggia le auto in sosta con un bastone: arrestato (Di martedì 20 ottobre 2020) Lucca 20 ottobre 2020 - Per cinque volte , armato di bastone, ha danneggiato senza plausibile motivo auto in sosta . Ieri sera, sorpreso nel bel mezzo dell'impresa dal proprietario dell'auto colpita, ... Leggi su lanazione (Di martedì 20 ottobre 2020) Lucca 20 ottobre 2020 - Per cinque volte , armato di, hato senza plausibile motivoin. Ieri sera, sorpreso nel bel mezzo dell'impresa dal proprietario dell'colpita, ...

Ultime Notizie dalla rete : anni danneggia A 75 anni danneggia le auto in sosta con un bastone: arrestato La Nazione A 75 anni danneggia le auto in sosta con un bastone: arrestato

Giuliano Pacchini, 75 anni, lucchese, è stato raggiunto dalla pattuglia di agenti grazie alle segnalazioni della vittima che, attorno alle 23 a San Concordio ha visto Pacchini danneggiare la sua auto ...

