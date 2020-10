"Venite c'è una festa". Il vicino chiama i Carabinieri, ma era tutto in regola (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Venite, stanno facendo una festa nonostante il Covid”, ma non era vero. La prima denuncia del vicino di casa, dall’introduzione delle nuove restrizioni inmerito alla diffusione del Covid, alla fine si rivela una falsa delazione.E’ accaduto a Vinovo (TO), come riportato dal quotidiano La Stampa, dove un cittadino forse troppo preoccupato ha chiamato i Carabinieri raccontando che il vicino non stava rispettando le raccomandazioni relative alle feste private. L’intervento dei militari sul posto ha permesso di appurare che non si trattavadi un alloggio privato, ma di un bar all’interno di un centro commerciale, e che nel locale era tutto in regola. Le persone sedute nel dehors erano distanziate con tanto di mascherina. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) “, stanno facendo unanonostante il Covid”, ma non era vero. La prima denuncia deldi casa, dall’introduzione delle nuove restrizioni inmerito alla diffusione del Covid, alla fine si rivela una falsa delazione.E’ accaduto a Vinovo (TO), come riportato dal quotidiano La Stampa, dove un cittadino forse troppo preoccupato hato iraccontando che ilnon stava rispettando le raccomandazioni relative alle feste private. L’intervento dei militari sul posto ha permesso di appurare che non si trattavadi un alloggio privato, ma di un bar all’interno di un centro commerciale, e che nel locale erain. Le persone sedute nel dehors erano distanziate con tanto di mascherina.

“Venite, stanno facendo una festa nonostante il Covid”, ma non era vero. La prima denuncia del vicino di casa, dall’introduzione delle nuove restrizioni in merito alla diffusione del Covid, alla fine ...

