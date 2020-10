‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 19/10/20 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ci sono alcune puntate di Uomini e Donne così noiose che tocca faticare parecchio per scrivere un commento a riguardo, e ce ne sono altre che le parole te le tirano proprio fuori. Insulti, per lo più. Tipo la puntata odierna, che mi ha cacciato fuori una sequela di improperi che non avete manco idea. All’indirizzo di quell’ineducato di Gianni Sperti, principalmente, ma non solo. Perché se è vero che il nostro eroe non lascia MAI nemmeno il tempo ad Aurora Tropea di sedersi a centro studio che già inizia a provocarla gratuitamente, giusto per metterla nelle migliori condizioni per esprimersi ovviamente, è vero anche che non c’è UNA VOLTA CHE SIA UNA che Maria De Filippi lo fermi, anzi. Se spesso la conduttrice finge stupore di fronte alle bordate che l’opinionista lancia a questo o ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ci sono alcune puntate di Uomini e Donne così noiose che tocca faticare parecchio per scrivere un commento a riguardo, e ce ne sono altre che le parole te le tirano proprio fuori. Insulti, per lo più. Tipo laodierna, che mi ha cacciato fuori una sequela di improperi che non avete manco idea. All’indirizzo di quell’ineducato di Gianni Sperti, principalmente, ma non solo. Perché se è vero che il nostro eroe non lascia MAI nemmeno il tempo ad Aurora Tropea di sedersi a centro studio che già inizia a provocarla gratuitamente, giusto per metterla nelle migliori condizioni per esprimersi ovviamente, è vero anche che non c’è UNA VOLTA CHE SIA UNA che Maria De Filippi lo fermi, anzi. Se spesso la conduttrice finge stupore di fronte alle bordate che l’opinionista lancia a questo o ...

trash_italiano : Qui per ricordarvi che Uomini e Donne inizia alle 14.45 precise. Neanche un secondo di ritardo. Mai. - LiaQuartapelle : E anche questa domenica, a Minsk e nelle altre città della Bielorussia, uomini e donne continuano a manifestare. Il… - Ettore_Rosato : Un anno fa, con @matteorenzi abbiamo fatto nascere @ItaliaViva, comunità di donne e uomini impegnati per il Paese.… - FabianaLudovica : @FerisTempora Quindi è alle donne che si deve insegnare qualcosa? Non agli uomini?!? - fandomsessuale : RT @accioxgioie: magari le persone tutte convinte che il Damiano in tendenza sia tipo uno di uomini e donne, o cose simili E INVECE NO SIGN… -

