TXT e-Solutions rileva 92% capitale di HSPI

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – TXT e-comunica che in data odierna è stato sottoscritto e perfezionato l’accordo per l’acquisizione di una partecipazione pari al 92% di, specialista nella digital transformation di grandi aziende italiane pubbliche e private, leader nel campo della IT governance.ha realizzato nel 2019 ricavi pari ad 12 milioni di euro, EBITDA margin del 15% e circa 100 consulenti specializzati. Con l’acquisizione di, il Gruppo TXT continua a diversificare e incrementare in modo significativo l’ampiezza e la profondità della sua offerta tecnologica e consulenziale, ereditando un nuovo portafoglio clienti ampio e diversificato, che ne rafforza la presenza sui mercati Fintech e Industrial, e ne garantisce l’accesso a nuovi settori (Pubblica ...