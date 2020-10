Sindaci contro Conte per i coprifuoco locali, Decaro: «Non partecipiamo più alla cabina di regia» (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’Italia dei campanili si schiera dalla parte opposta, questa volta, rispetto a quella di Giuseppe Conte. I Sindaci contro Conte dopo che il presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm del 18 ottobre che prevede, tra le altre cose, che si possano stabilire dei coprifuoco locali, a partire dalle ore 21, se dovessero ravvisarne l’esigenza, soprattutto per quei luoghi che sono più affollati nelle ore della movida e non solo. L’Anci sarebbe sul piede di guerra e si sarebbe già fatta sentire con il presidente del Consiglio attraverso il suo presidente, il sindaco di Bari Antonio Decaro. LEGGI ANCHE > Conte sul Mes, le cose che ha detto e le cose che non ci tornano Sindaci ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’Italia dei campanili si schiera dparte opposta, questa volta, rispetto a quella di Giuseppe. Idopo che il presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm del 18 ottobre che prevede, tra le altre cose, che si possano stabilire dei, a partire dalle ore 21, se dovessero ravvisarne l’esigenza, soprattutto per quei luoghi che sono più affollati nelle ore della movida e non solo. L’Anci sarebbe sul piede di guerra e si sarebbe già fatta sentire con il presidente del Consiglio attraverso il suo presidente, il sindaco di Bari Antonio. LEGGI ANCHE >sul Mes, le cose che ha detto e le cose che non ci tornano...

