Serie A oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo la quarta giornata (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Serie A oggi e un anno fa dopo quattro giornate. Si chiudono i primi quattro turni del campionato 2020-21 con il Milan in vetta alla classifica con 12 punti, ben 6 in più rispetto alla stagione 2019-20. Secondo il Sassuolo con un +4 e terza l’Atalanta con un +2. Nel conto di questa classifica pesano le vittorie a tavolino di Juventus e Verona rispettivamente su Napoli e Roma, oltre al punto di penalizzazione per i partenopei e il rinvio del match tra Genoa e Torino. CLASSIFICA Serie A 2020-21 dopo QUATTRO GIORNATE Milan 12 (+6) Sassuolo 10 (+4) Atalanta 9 (+2) Napoli 8 (-1) *un punto di penalizzazione e una sconfitta a tavolino: Juventus-Napoli 3-0 Juventus 8 (-2) *una vittoria a tavolino: Juventus-Napoli 3-0 Inter 7 (-5) Verona 7 (+3) *una vittoria a tavolino: ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lae unfaquattro giornate. Si chiudono i primi quattro turni del campionato 2020-21 con il Milan in vetta alla classifica con 12 punti, ben 6 in più rispetto alla stagione 2019-20. Secondo il Sassuolo con un +4 e terza l’Atalanta con un +2. Nel conto di questa classifica pesano le vittorie a tavolino di Juventus e Verona rispettivamente su Napoli e Roma, oltre al punto di penalizzazione per i partenopei e il rinvio del match tra Genoa e Torino. CLASSIFICAA 2020-21QUATTRO GIORNATE Milan 12 (+6) Sassuolo 10 (+4) Atalanta 9 (+2) Napoli 8 (-1) *un punto di penalizzazione e una sconfitta a tavolino: Juventus-Napoli 3-0 Juventus 8 (-2) *una vittoria a tavolino: Juventus-Napoli 3-0 Inter 7 (-5) Verona 7 (+3) *una vittoria a tavolino: ...

