Ricci di Striscia ricoverato. Positivo tenore della Scala

Tiziana Paolocci Non risparmia nessuno. Gli ultimi tre contagiati illustri in ordine di tempo dal Covid-19 sono il direttore de «La Stampa», Massimo Giannini, il tenore Francesco Meli e il regista Antonio Ricci, papà di «Striscia la Notizia», che è ricoverato in via precauzionale all'ospedale di Albenga. La voce del contagio di Ricci si era diffusa, tra conferme e smentite, già nel pomeriggio di sabato. Ma ora ci sono ulteriori dettagli. Il ricovero nella sua Albenga (Savona) è stato infatti deciso dai ...

Non risparmia nessuno. Gli ultimi tre contagiati illustri in ordine di tempo dal Covid-19 sono il direttore de «La Stampa», Massimo Giannini, il tenore Francesco Meli e il regista Antonio Ricci, papà ...

Arezzo su Striscia la Notizia: focus sulle bellezze della città e sull'arte di Sauro

Servizio per la rubrica "Paesi e paesaggi" con immagini del centro storico e il racconto dell'attività di scalpellino di Sauro Gallorini di Agazzi ...

Servizio per la rubrica "Paesi e paesaggi" con immagini del centro storico e il racconto dell'attività di scalpellino di Sauro Gallorini di Agazzi ...