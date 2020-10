PS4 e le critiche per le modifiche ai Party | Sony ascolterà il feedback dei fan

(Di lunedì 19 ottobre 2020)ha introdotto delle sostanzialial sistema deisu PlayStation 4 (e PlayStation 5) con l'aggiornamento 8.0.0. In effetti, la società ha deciso di unire l'appe Messaggi, permettendo di comunicare con gli amici in una varietà di modi diversi. Il problema è che questo cambiamento va a scapito della semplicità del sistema precedente e molti sono rimasti un po' sorpresi che sia riuscito a superare la fase di prototipazione.Dopo diversi giorni di forti, la società ha detto ai fan su Twitter che sta ascoltando il loro. "Volevamo solo farvi sapere che stiamo esaminando il vostrosulle recentiaisu PS4. Vi terremo aggiornati".Leggi altro...

Dopo diversi giorni di forti critiche, la società ha detto ai fan su Twitter che sta ascoltando il loro feedback. Questo è il messaggio di Sony, quindi non ci sono soluzioni proposte in questo momento ...NBA 2K21 ha aggiunto una nuova funzionalità: annunci video che non possono essere saltati. Stevivor ha segnalato che il gioco ora presenta pubblicità che saranno riprodotte tra le partite e che non po ...