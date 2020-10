Presidenziali in Bolivia: vince Luis Arce (Di lunedì 19 ottobre 2020) Elezioni Presidenziali in Bolivia, vince il candidato socialista Luis Arce: “Abbiamo riconquistato la democrazia e recuperato la speranza” Il candidato del Movimiento al socialismo (Mas), il partito dell’ex capo di Stato Evo Morales, è dato dagli exit poll come vincitore delle elezioni Presidenziali in Bolivia. Stando alle rilevazioni, spiega la Dire (www.dire.it), l’ex ministro dell’Economia… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Elezioniinil candidato socialista: “Abbiamo riconquistato la democrazia e recuperato la speranza” Il candidato del Movimiento al socialismo (Mas), il partito dell’ex capo di Stato Evo Morales, è dato dagli exit poll come vincitore delle elezioniin. Stando alle rilevazioni, spiega la Dire (www.dire.it), l’ex ministro dell’Economia… L'articolo Corriere Nazionale.

