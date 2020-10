Orso sbrana domatore: non lo aveva riconosciuto con la mascherina (Di lunedì 19 ottobre 2020) Orso sbrana domatore. Il domatore russo Valentine Bulich, 28 anni, ha perso la vita a causa dell’attacco di un Orso del Great Moscow State Circus lo scOrso venerdì 16 ottobre. L’Orso conosceva benissimo il suo domatore, ma Valentine non si era tolto la mascherina indossata per il rispetto delle norme anti-covid. L’errore è stato fatale. >> Coronavirus, Locatelli (Css): “Vaccinazioni al via in primavera” Orso sbrana domatore dentro alla gabbia Il dramma consumato al Great Moscow State Circus ha lasciato tutti sgomenti. Lavorare come domatore di animale feroci non è di per sé uno dei lavori più ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 19 ottobre 2020). Ilrusso Valentine Bulich, 28 anni, ha perso la vita a causa dell’attacco di undel Great Moscow State Circus lo scvenerdì 16 ottobre. L’conosceva benissimo il suo, ma Valentine non si era tolto laindossata per il rispetto delle norme anti-covid. L’errore è stato fatale. >> Coronavirus, Locatelli (Css): “Vaccinazioni al via in primavera”dentro alla gabbia Il dramma consumato al Great Moscow State Circus ha lasciato tutti sgomenti. Lavorare comedi animale feroci non è di per sé uno dei lavori più ...

PatriziaOrlan11 : RT @whitegliss: Basta circhi con animali selvaggi e pericolosi. Non è certo un episodio isolato. E comunque non si tengono gli animali selv… - Luca_15_5 : RT @B16Antonella: Per evitare che accadano queste cose,basterebbe lasciarli in pace nel loro habitat naturale, invece x il nostro tornacont… - FedPiana : Dramma al circo, orso sbrana domatore 28enne: non l'ha riconosciuto perché indossava la mascherina - whitegliss : Basta circhi con animali selvaggi e pericolosi. Non è certo un episodio isolato. E comunque non si tengono gli anim… - Debbyoder : RT @sangesnicola: Dramma al circo, orso sbrana domatore 28enne: non l'ha riconosciuto perché indossava la mascherina!! -