Midtjylland-Atalanta, Gasperini in conferenza stampa: data, orario e diretta tv e streaming (Di lunedì 19 ottobre 2020) Gian Piero Gasperini parlerà alla vigilia di Midtjylland-Atalanta, match valido per la prima giornata del gruppo D di Champions League 2020/2021, per presentare i temi dello scontro contro i danesi. I bergamaschi sono reduci dalla pesante sconfitta patita fuori casa in campionato contro il Napoli (4-1) e occupano attualmente il 3° posto in classifica in Serie A con 9 punti raccolti in 4 gare. Dall'altra parte invece i più teneri danesi , quinti in campionato con 10 punti dopo 5 giornate. Le due squadre si affrontano per la prima volta in gare ufficiali, e per il Midtjylland si tratta della prima partecipazione assoluta alla fase finale della massima competizione continentale per club. Appuntamento alle ore 18:30 di martedì 20 ottobre: diretta tv disponibile su Inter TV e ...

