Manovra da 39 miliardi, Conte “Sarà espansiva, no aumento tasse” (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La Manovra economica che è stata approvata ha due obiettivi: il sostegno e il rilancio dell’economia italiana. Abbiamo concepito interventi, elaborato un progetto di Manovra che guarda al breve, medio ma in prospettiva anche al lungo periodo per restituire fiducia e sviluppo al Paese. Mantiene una impostazione di forte espansione, non prevediamo aumenti di tasse, è una scelta precisa, un indirizzo politico che abbiamo perseguito sino all’ultimo”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, presentando assieme al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, la Manovra economica che sarà di un importo complessivo di 39 miliardi di euro. “Sono risorse significative nonostante il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Laeconomica che è stata approvata ha due obiettivi: il sostegno e il rilancio dell’economia italiana. Abbiamo concepito interventi, elaborato un progetto diche guarda al breve, medio ma in prospettiva anche al lungo periodo per restituire fiducia e sviluppo al Paese. Mantiene una impostazione di forte espansione, non prevediamo aumenti di tasse, è una scelta precisa, un indirizzo politico che abbiamo perseguito sino all’ultimo”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, presentando assieme al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, laeconomica che sarà di un importo complessivo di 39di euro. “Sono risorse significative nonostante il ...

robersperanza : Nella manovra di bilancio approvata stanotte ci sono altri 4 miliardi per il Servizio Sanitario Nazionale. È la str… - pdnetwork : Nella manovra per il 2021 ci sono 39 miliardi per l'Italia. C'è proroga Cig, blocco licenziamenti, miliardi a fondo… - fattoquotidiano : Fondi per sanità e scuola, assegno unico, stop alle cartelle esattoriali e proroga della Cig a marzo: approvata “sa… - cristia14596897 : RT @M5S_Camera: Il Governo ha stanziato 40 miliardi per la prossima Manovra che coadiuverà gli obiettivi di crescita con gli aiuti ai setto… - RosannaVaroli : Conte presenta la manovra da 39 miliardi, ma frena sul Mes: 'A breve verifica di maggioranza' -