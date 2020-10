L’Inter ritrova Bastoni, doppio tampone negativo (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’Inter ritrova Alessandro Bastoni in previsione della partita di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Il difensore nerazzurro è ufficialmente guarito dal Covid: sono due i tamponi negativi, come annuncia lui stesso su Instagram. Bastoni aveva già ripreso l’allenamento personalizzato, ma aspettava il completamento dell’iter medico, chiuso questa mattina. L'articolo L’Inter ritrova Bastoni, doppio tampone negativo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’InterAlessandroin previsione della partita di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Il difensore nerazzurro è ufficialmente guarito dal Covid: sono due i tamponi negativi, come annuncia lui stesso su Instagram.aveva già ripreso l’allenamento personalizzato, ma aspettava il completamento dell’iter medico, chiuso questa mattina. L'articolo L’InterilNapolista.

