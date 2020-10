Lazio male in borsa | cala anche la Juve Bene la Roma

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La giornata di campionato sta avendo i suoi strascichiinper quanto riguarda e tre squadre italiane quotate a Piazza Affari. A pagare maggiormente sui listini per il momento è la, il cui titolo, dopo la sconfitta a Genova contro la Sampdoria per 3 a 0, fa segnare un calo significativo a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Male la Lazio, che peggiora di giornata in giornata, mentre un'Atalanta in miglioramento paga la brutta sconfitta di sabato pomeriggio.