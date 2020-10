Il Mes ‘letto’ da Conte aizza la diatriba, anche Zingaretti insorge “Non si affronta con una battuta” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “I soldi del Mes sono dei prestiti, e se li prendiamo dovrò intervenire con tasse e tagli perché devo mantenere il debito sotto controllo”, è bastata questa frase di Conte a proposito del ‘quesito’ se utilizzare o meno i fondi del Mese, per scatenare l’ennesima diatriba in seno alla maggioranza e non. In realtà il premier altro non ha fatto che ribadire un pensiero da lui esternato più volte ma, ‘pressato’ da tergo dal M5s, notoriamente molto più prevenuto contro il Mes, e quel “non la panacea come viene rappresentato”, non è andato giù al Pd. M5s – Non a caso, commentando l’intervento del capo dell’esecutivo, dal suo profilo Fb, Alessandro Di Battista ha scritto: ”Ieri il Presidente del Consiglio ha liquidato, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 ottobre 2020) “I soldi del Mes sono dei prestiti, e se li prendiamo dovrò intervenire con tasse e tagli perché devo mantenere il debito sotto controllo”, è bastata questa frase dia proposito del ‘quesito’ se utilizzare o meno i fondi del Mese, per scatenare l’ennesimain seno alla maggioranza e non. In realtà il premier altro non ha fatto che ribadire un pensiero da lui esternato più volte ma, ‘pressato’ da tergo dal M5s, notoriamente molto più prevenuto contro il Mes, e quel “non la panacea come viene rappresentato”, non è andato giù al Pd. M5s – Non a caso, commentando l’intervento del capo dell’esecutivo, dal suo profilo Fb, Alessandro Di Battista ha scritto: ”Ieri il Presidente del Consiglio ha liquidato, ...

