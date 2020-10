Grande Fratello Vip, spoiler 19 ottobre: Franceska Pepe torna per un confronto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stasera, lunedì 19 ottobre, su Canale 5 andrà in onda l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Il conduttore del reality show, Alfonso Signorini, insieme ai due opinionisti Pupo ed Antonella Elia, affronteranno insieme ai Vip della Casa una nuova diretta. Cosa vedremo nel corso del nuovo appuntamento: scopriamolo insieme. Anticipazioni Grande Fratello Vip, undicesima puntata del 19 ottobre 2020 La prima parte di serata si concentrerà sul televoto attualmente in corso. A contendersi la permanenza in Casa ci sono quattro concorrenti, che sono: Andrea Zelletta, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi. Il pubblico da Casa dovrà decidere chi portare avanti. Il ‘Vip’ eliminato dovrà abbandonare il gioco. View ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stasera, lunedì 19, su Canale 5 andrà in onda l’undicesima puntata delVip 5. Il conduttore del reality show, Alfonso Signorini, insieme ai due opinionisti Pupo ed Antonella Elia, affronteranno insieme ai Vip della Casa una nuova diretta. Cosa vedremo nel corso del nuovo appuntamento: scopriamolo insieme. AnticipazioniVip, undicesima puntata del 192020 La prima parte di serata si concentrerà sul televoto attualmente in corso. A contendersi la permanenza in Casa ci sono quattro concorrenti, che sono: Andrea Zelletta, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi. Il pubblico da Casa dovrà decidere chi portare avanti. Il ‘Vip’ eliminato dovrà abbandonare il gioco. View ...

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - k4tacli : RT @deokshinaru: Voglio partecipare al Grande Fratello e prendermi a capelli con la contessa perché l'unica regina lì dentro devo essere so… - itsmc17 : RT @mediohermana: Nel momento in cui Eligreg uscirà dalla casa del grande fratello Pierpaolo inizierà il suo vero percorso. #GFVip -