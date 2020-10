Frosinone | 58enne di Pofi arrestato per spaccio e detenzione di Marijuana

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 ottobre 2020)– Continuano incessanti i servizi programmati dal Comando Compagnia Carabinieri die svolti dal personale delle stazioni dipendenti, nei territori di competenza, finalizzati a contrastare il consumo e lodi sostanze stupefacenti. Tale attività, svolta nella giornata del 17 Ottobre, ha permesso in, ai militari del locale Comando Stazione Carabinieri, unitamente a personale della Sezione Operativa del Comando Compagnia, di trarre in arresto undel luogo (già gravato da analoghe vicende penali) poiché colto nella flagranza di reato di ”ai fini didi sostanze stupefacenti”. In particolare, nell’ambito del servizio in argomento ed a seguito di specifica attività ...