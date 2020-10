Firenze, Giani: «Inseriremo il Museo Alinari nel Palazzo Sacrati Strozzi» (Di lunedì 19 ottobre 2020) «Dobbiamo mettere a frutto - ha detto Giani - questi progetti avanzati dal direttore Eike Schmidt come Pescia, la villa di Careggi. Mi occuperò personalmente di questo e anticipo che in Palazzo Strozzi Sacrati potremmo inserire il Museo Alinari, con tutto il suo ingente patrimonio. Il turismo dovrà tornare a essere il traino della Toscana» Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 ottobre 2020) «Dobbiamo mettere a frutto - ha detto- questi progetti avanzati dal direttore Eike Schmidt come Pescia, la villa di Careggi. Mi occuperò personalmente di questo e anticipo che inpotremmo inserire il, con tutto il suo ingente patrimonio. Il turismo dovrà tornare a essere il traino della Toscana»

