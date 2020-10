'Fai schifo', il pubblico si scaglia contro Daniel: lui lascia lo studio (Di lunedì 19 ottobre 2020) ' Non mi sei piaciuta dal primo momento in cui ti ho vista '. Daniel chiude così la frequentazione con Cristina a ' Uomini e Donne '. Questa frase però ha scatenato una reazione molto forte da parte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 ottobre 2020) ' Non mi sei piaciuta dal primo momento in cui ti ho vista '.chiude così la frequentazione con Cristina a ' Uomini e Donne '. Questa frase però ha scatenato una reazione molto forte da parte ...

asintomatico47 : @matteosalvinimi E niente, da mesi in giro per l'Italia a creare assembramenti e diffondere il virus. E come coroll… - ysmaeIramirez : @arvncortes @Iittlebr4t ma perché il gira dischi fai poco l’acculturato che fai schifo alla merda - GhostinErica : @harry__myhun Se la scuola ti fa schifo allora perché ti fai tanti problemi? Non ci andare. - _skyscrvper : spoiler a me sì sto insultando un mio amico perché ceh di lei non me ne fotte MA TU COME AMICO SEI INFAME NON SI FA FAI SCHIFO - ta_sma_nia : RT @strxightvodka: rt se sei brutt* e fai schifo -

Ultime Notizie dalla rete : Fai schifo "Fai schifo", il pubblico si scaglia contro Daniel: lui lascia lo studio TGCOM "Fai schifo", il pubblico si scaglia contro Daniel: lui lascia lo studio

Questa frase però ha scatenato una reazione molto forte da parte del pubblico e degli opinionisti. " Fai schifo, sei un malfattore", urlano Gianni e Tina che ritengono che Daniel si sia avvicinato a ...

Uomini e Donne, Gianni Sperti sbrocca: "Fai schifo? Uomo di mer***", inferno in studio

I due battibeccano, si accusano, dunque Daniel si lascia andare a una frase orribile: "Fai schifo". Frase forte che scatena il finimondo. In primis Gianni Sperti, che si alza dalla sua sedia e si ...

Questa frase però ha scatenato una reazione molto forte da parte del pubblico e degli opinionisti. " Fai schifo, sei un malfattore", urlano Gianni e Tina che ritengono che Daniel si sia avvicinato a ...I due battibeccano, si accusano, dunque Daniel si lascia andare a una frase orribile: "Fai schifo". Frase forte che scatena il finimondo. In primis Gianni Sperti, che si alza dalla sua sedia e si ...