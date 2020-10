Fabiano Fabiani: quelle privatizzazioni del 1992, Finmeccanica e i no a Draghi (Di lunedì 19 ottobre 2020) A 90 anni l’ultimo dei boiardi di Stato rivendica con orgoglio il ruolo «fondamentale» dell’industria pubblica «nella ... Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 19 ottobre 2020) A 90 anni l’ultimo dei boiardi di Stato rivendica con orgoglio il ruolo «fondamentale» dell’industria pubblica «nella ...

sole24ore : Fabiano Fabiani: quelle privatizzazioni del 1992, Finmeccanica e i no a Draghi - sole24ore : Fabiano Fabiani: quelle privatizzazioni del 1992, Finmeccanica e i no a Draghi - floretta_voice : RT @S_Gasperin: Bella intervista a Fabiano Fabiani, grande manager pubblico, che per poco - e per colpa delle privatizzazioni degli anni '9… - FilippoCarmigna : Fabiano Fabiani: quelle privatizzazioni del 1992, Finmeccanica e i no a Draghi @sole24ore - pepperenda_ : RT @sole24ore: Fabiano Fabiani: quelle privatizzazioni del 1992, Finmeccanica e i no a Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Fabiano Fabiani Fabiano Fabiani: quelle privatizzazioni del 1992, Finmeccanica e i no a Draghi Il Sole 24 ORE Cosa prevede il nuovo Dpcm: i sindaci potranno chiudere piazze alle 21

Continuano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus in Italia. Ragion per cui il governo ha introdotto una serie di restrizioni per frenare la curva dei contagi. Inasprendo le misure anti-Covid in vig ...

Manovra 2021, ok del Governo: ecco le 10 novità

6 miliardi alla scuola, 4 alla sanità, 4 per il sostegno ai settori in crisi e 5 miliardi per la proroga della Cig - Ecco tutti gli interventi previsti nella legge di Bilancio 2021 ...

Continuano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus in Italia. Ragion per cui il governo ha introdotto una serie di restrizioni per frenare la curva dei contagi. Inasprendo le misure anti-Covid in vig ...6 miliardi alla scuola, 4 alla sanità, 4 per il sostegno ai settori in crisi e 5 miliardi per la proroga della Cig - Ecco tutti gli interventi previsti nella legge di Bilancio 2021 ...