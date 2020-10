(Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 19 OTT -deidalle 10 alle 14 il 29 ottobre per lodeidell'. Lo rende noto l', facendo sapere che per quel giorno il sindacato UNADIS, ...

fisco24_info : Enac: sciopero dirigenti 29/10, possibile blocco voli: Dalle 10 alle 14, fanno eccezione voli garantiti - iconanews : Enac: sciopero dirigenti 29/10, possibile blocco voli - AgenziaOpinione : enac – ente nazionale aviazione civile * Sciopero dirigenti: « il 29 ottobre possibile blocco dei voli dalle 10.00… - ConcilFlavio : - OliverioF : RT @FpCgilLombardia: #Enac: la lotta paga. Salta per ora la privatizzazione. L’emendamento al Decreto Agosto non passa. Plaudono i sindacat… -

Ultime Notizie dalla rete : Enac sciopero

AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency

A tal fine l’Enac rammenta ai vettori di trasmettere, secondo le consuete procedure e tempistiche, l’elenco dei voli che intendono operare, per poter procedere, entro 6 giorni dalla data prevista per ...(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Possibile blocco dei voli dalle 10 alle 14 il 29 ottobre per lo sciopero dei dirigenti dell'Enac. Lo rende noto l'Enac, facendo sapere che per quel giorno il sindacato UNADIS, ...