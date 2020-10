Ed Helms e Harrison Ford saranno i protagonisti della commedia The Miserable Adventures Of Burt Squire

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono stati annunciati gli attori che interpreteranno iTheOfAboard The Horn High Yo. Secondo quanto riportato da Variety, gli interpreti principaliEd. Il film, ispirato a una storia vera, ruota intorno a un padre di famiglia () con una crisi di mezza età. L’uomo decide di iniziare quella che lui immagina essere una splendida gita con una barca a vela. Il sogno si trasforma ben presto in un incubo: il protagonista naufraga nell’Oceano Atlantico. Fortunatamente incontra un capitano () con un’evidente passione per il mare, ma senza freni. ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ed Helms e Harrison Ford protagonisti del film Burt Squire -

Ultime Notizie dalla rete : Helms Harrison

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Harrison Ford ritornerà su un set cinematografico per affiancare Ed Helms nel film The Miserable Aventures of Burt Squire Aboard the Horn High Yo, un progetto ispirato a una storia vera che sarà ...Harrison Ford duetterà con Ed Helms nel buffo film di sopravvivenza The Miserable Adventures of Burt Squire Aboard the Horn High Yo, storia di un naufragio nell'Oceano Pacifico.